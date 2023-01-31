"Укрзализныця" назначила новые поезда сообщением Украина - Польша: как будут курсировать

"Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожных сообщений Украины и Польши и назначает новые поезда из Харькова и Киева в польские города Перемышль, Варшава и Хелм.

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Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Поезд №73/74 Харьков - Перемышль будет отправляться из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14:07. В Киев поезд прибывает в 21:04, а в Перемышль - в 11:13.

В обратном направлении, из Перемышля, поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45 и прибывать в Харьков в 10:01.

Отмечается, что этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков-Хелм курсирует из Харькова по четным числам.

Поезд №67/19 - 20/68 Киев - Варшава, Хелм будет отправляться из Киева ежедневно с 19 февраля в 18:14, в Хелм будет прибывать в 4:55, в Варшаву поезд №67/68 будет прибывать в 10:12.

В обратном направлении из Варшавы поезд №67/68 будет отправляться в 17:45; из Хелма поезд №19/20 будет отправляться в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.

В "Укрзализныце" добавили, что пассажиры поезда №19/20, прибыв в Хелм, могут удобно пересесть на польский поезд ІС67, который будет прибывать в Варшаву в 10:12. Так же в обратном направлении: из Варшавы польский поезд ІС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10. Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте польской железной дороги.

Билеты на новые поезда уже доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте компании или в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" запустила программу лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья". Участники программы могут накапливать баллы, которые перевозчик назвал "обнимашками", и получать подарки.