Украинцы возвращаются домой. В "Укрзализныце" рассказали, сколько пассажиров перевезли в сообщении с ЕС в 2023 году

"Укрзализныця" за 5 месяцев 2023 года в сообщении с ЕС перевезла 786 тысяч пассажиров, что больше, чем за тот же период, суммарно в течение 4 предыдущих, доковидных лет. В то же время, есть заметный тренд на возвращение украинцев домой.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"В течение первых 5 месяцев периода с 2016 по 2019 год в сообщении с ЕС и обратно по железной дороге проехали около 735 тыс. пассажиров, а с января по май 2023 года — уже 786 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Также заметен четкий тренд на возвращение украинцев домой: количество выезжавших из Украины с начала 2023 года составляет 369 тыс. пассажиров, а вот в обратном направлении, в Украину, въехало 417 тыс. человек.

В компании отметили, что за последние годы значительно увеличилось количество поездов в ЕС. Если в 2016 году в сообщении с ЕС курсировало всего 8 поездов, то по состоянию на сегодняшний день их 27, к тому же 15 из них — формирования "Укрзализныци", а другие — формирования иностранных железных дорог.

Как отмечается, "Укрзализныця" с 2022 года расширяет сеть сообщений с другими странами из-за увеличения спроса на железнодорожные сообщения. В частности, компания добавила 7 новых поездов:

№ 19/20 Киев - Хелм (курсирует ежедневно);

№ 23/24 Киев - Хелм (курсирует ежедневно);

№ 32/31 Запорожье - Перемышль (курсирует ежедневно);

№ 53/54 Киев - Перемышль (курсирует ежедневно);

№ 89/90 Киев - Перемышль (курсирует ежедневно);

№ 73/74 Харьков - Перемышль (курсирует через день);

№ 93/94 Харьков - Хелм (курсирует через день).

Напомним, начиная с 10 июня, "Укрзализныця" вводит изменения в расписание движения пригородных поездов на летний сезон. На одном из наиболее популярных направлений, а именно на маршруте между Киевом и Фастовом, изменится частота курсирования пригородных поездов.