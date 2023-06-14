Українці повертаються додому. В "Укрзалізниці" розповіли, скільки пасажирів перевезли у сполученні з ЄС у 2023 році

"Укрзалізниця" за 5 місяців 2023 року у сполученні з ЄС перевезла 786 тисяч пасажирів, що більше, ніж за той же період сумарно впродовж 4 попередніх, доковідних років. Водночас є помітний тренд на повернення українців додому.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

"Впродовж перших 5 місяців періоду з 2016 по 2019 рік у сполученні з ЄС та зворотно залізницею проїхали близько 735 тис. пасажирів, а з січня по травень 2023 року — вже 786 тис. пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Також помітний чіткий тренд на повернення українців додому: кількість тих, хто з початку 2023 року виїжджав з України, становить 369 тис. пасажирів, а от у зворотному напрямку, в Україну, вʼїхало 417 тис. людей.

У компанії наголосили, що за останні роки значно збільшилась кількість поїздів до ЄС. Якщо у 2016 році у сполученні з ЄС курсувало всього 8 поїздів, то станом на зараз їх 27, до того ж 15 з них — формування "Укрзалізниці", а інші — формування іноземних залізниць.

Як зазначається, "Укрзалізниця" з 2022 року розширює мережу сполучень з іншими країнами через збільшення попиту на залізничні сполучення. Зокрема, компанія додала 7 нових поїздів:

№ 19/20 Київ — Хелм (курсує щоденно);

№ 23/24 Київ — Хелм (курсує щоденно);

№ 32/31 Запоріжжя — Перемишль (курсує щоденно);

№ 53/54 Київ — Перемишль (курсує щоденно);

№ 89/90 Київ — Перемишль (курсує щоденно);

№ 73/74 Харків — Перемишль (курсує через день);

№ 93/94 Харків — Хелм (курсує через день).

Нагадаємо, починаючи з 10 червня, “Укрзалізниця” вводить зміни в розклад руху приміських поїздів на літній сезон. На одному з найбільш популярних напрямків, а саме на маршруті між Києвом та Фастовом, буде змінено частота курсування приміських поїздів.