Літній сезон: “Укрзалізниця” змінює графік руху приміських поїздів

Починаючи з 10 червня, “Укрзалізниця” вводить зміни в розклад руху приміських поїздів на літній сезон. На одному з найбільш популярних напрямків, а саме на маршруті між Києвом та Фастовом, буде змінено частота курсування приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Повідомляється, що у денні години інтервал руху приміських рейсів становитиме до 60 хвилин.

Рейси з Києва до Фастова, відправлятимуться наступним графіком:

поїзд №6001 - відправлятиметься о 06:11 (що дозволить встигати на нього пасажирам з першого рейсу кільцевої електрички та метро);

поїзд №6015 - о 12:27;

поїзд №6021 - о 15:29;

поїзд №6017 - о 13:34;

поїзд №867 - о 14:33;

поїзд №6019 - о 15:13;

Окрім цього, в УЗ додали ще один вечірній рейс. Поїзд №6035 - відправлятиметься з Києва до Фастова о 22:36.

Також "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №248/247, який курсуватиме між Києвом та Одесою через Черкаси.

Окрім приміських поїздів, "Укрзалізниця" запроваджує новий "літній" графік руху і по всій Україні. Влітку зʼявляться два нові залізничні рейси.