- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
Літній сезон: “Укрзалізниця” змінює графік руху приміських поїздів
Починаючи з 10 червня, “Укрзалізниця” вводить зміни в розклад руху приміських поїздів на літній сезон. На одному з найбільш популярних напрямків, а саме на маршруті між Києвом та Фастовом, буде змінено частота курсування приміських поїздів.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Повідомляється, що у денні години інтервал руху приміських рейсів становитиме до 60 хвилин.
Рейси з Києва до Фастова, відправлятимуться наступним графіком:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- поїзд №6001 - відправлятиметься о 06:11 (що дозволить встигати на нього пасажирам з першого рейсу кільцевої електрички та метро);
- поїзд №6015 - о 12:27;
- поїзд №6021 - о 15:29;
- поїзд №6017 - о 13:34;
- поїзд №867 - о 14:33;
- поїзд №6019 - о 15:13;
Окрім цього, в УЗ додали ще один вечірній рейс. Поїзд №6035 - відправлятиметься з Києва до Фастова о 22:36.
Також "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №248/247, який курсуватиме між Києвом та Одесою через Черкаси.
Окрім приміських поїздів, "Укрзалізниця" запроваджує новий "літній" графік руху і по всій Україні. Влітку зʼявляться два нові залізничні рейси.