Летний сезон: "Укрзализныця" меняет график движения пригородных поездов

Начиная с 10 июня, "Укрзализныця" вводит изменения в расписание движения пригородных поездов на летний сезон. На одном из наиболее популярных направлений, а именно на маршруте между Киевом и Фастовом, изменится частота курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Сообщается, что в дневные часы интервал движения пригородных рейсов составит 60 минут.

Рейсы из Киева в Фастов будут отправляться следующим графиком:

поезд №6001 – будет отправляться в 06:11 (что позволит успевать на него пассажирам с первого рейса кольцевой электрички и метро);

поезд №6015 – в 12:27;

поезд №6021 – в 15:29;

поезд №6017 – в 13:34;

поезд №867 – в 14:33;

поезд №6019 – в 15:13.

Кроме этого, в УЗ добавили еще один вечерний рейс. Поезд №6035 – будет отправляться из Киева в Фастов в 22:36.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №248/247, который будет курсировать между Киевом и Одессой через Черкассы.

Кроме пригородных поездов, "Укрзализныця" вводит новый "летний" график движения и по всей Украине. Летом появятся два новых железнодорожных рейса.