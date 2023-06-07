"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Одесса - Киев: какое расписание

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №248/247, который будет курсировать между Киевом и Одессой через Черкассы.

Об этом сообщает перевозчик.

Поезд будет курсировать из Одессы с 11 июня по вторникам, четвергам и воскресеньям: он будет отправляться в 17:11, прибывать в Киев в 8:53.

В обратном направлении, из Киева, поезд будет отправляться с 12 июня по понедельникам, средам и пятницам в 17:14 и прибывать в Одессу в 9:12.

Этот маршрут даст новые сообщения Черкассам с Одессой и Киевом, а жителям Балты, Любашевки, Первомайска-На-Буге, Новомиргорода, Капитановки, Пальмиры и других станций на пути следования — со столицей.

Билеты на этот рейс уже доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023.