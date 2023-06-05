"Укрзализныця" предупредила о ремонте пути на перегоне Яремче — Микуличин: как будут курсировать поезда

"Укрзализныця" с 11 июня начинает капитальный ремонт пути на перегоне Яремче — Микуличин, из-за чего будут изменены графики и маршруты курсирования пассажирских поездов, проходящих по этому участку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, поезд №55/56 Киев — Рахов не будет курсировать из Киева с 11 по 15 июня, а также с 18 по 22 июня, а из Рахова — с 12 по 16 июня и с 19 по 23 июня.

Поезда №95/96 Киев — Рахов — Киев, №6/5 Запорожье — Ясиня — Запорожье, №15/16 Харьков — Ясиня — Харьков будут в определенные даты ограничены до Ивано-Франковска.

Поезда №26/25 Одесса — Рахов, №235/236 Одесса — Рахов и №130/129 Кременчуг — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта в определенные даты будут ограничены до Черновцов.

Поезд №357/358 Киев-Ворохта будет ограничен в определенные даты до станции Коломыя.

"Просим пассажиров считаться с этими изменениями при приобретении билетов и приносим извинения за временные неудобства. Все работы, которые будут влиять на движение пассажирских поездов, планируется завершить до 24 июня", - говорится в сообщении компании.

Напомним, "Укрзализныця" с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023.