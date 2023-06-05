"Укрзалізниця" попередила про ремонт колії на перегоні Яремче — Микуличин: як курсуватимуть поїзди

"Укрзалізниця" з 11 червня починає капітальний ремонт колії на перегоні Яремче — Микуличин, через що будуть змінені графіки та маршрути курсування пасажирських поїздів, що проходять цією ділянкою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, поїзд №55/56 Київ — Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова — з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня.

Поїзди №95/96 Київ — Рахів — Київ, №6/5 Запоріжжя — Ясіня — Запоріжжя, №15/16 Харків — Ясіня — Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська.

Поїзди №26/25 Одеса — Рахів, №235/236 Одеса — Рахів та №130/129 Кременчук — Ворохта, №149/150 Полтава — Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців.

Поїзд №357/358 Київ — Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

"Просимо пасажирів зважати на ці зміни при придбанні квитків та приносимо вибачення за тимчасові незручності. Всі роботи, які впливатимуть на рух пасажирських поїздів, планується завершити до 24 червня", - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023.