"Укрзалізниця" розширює сполучення між Києвом та Варшавою: запускає тестовий поїзд

АТ "Укрзалізниця" працює над розширенням прямого сполучення між Києвом та Варшавою. Сьогодні в рейс вирушає тестовий поїзд, сформований з 14 стандартних вагонів, щоб нарешті отримати погодження від польської сторони.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що наразі прямий рейс Київ — Варшава — Київ лишається найдефіцитнішим напрямком. Щоденно тільки у мобільному застосунку УЗ реєструє понад 3 тис. запитів від пасажирів, які шукають квитки за цим сполученням, що в 10 разів перевищує пропозицію місць.

Кількість місць обмежена тим, що на сьогодні польські залізничники пропускають за маршрутом Київ — Варшава лише спеціальні вагони "вужчого" габариту RIC, які мають 3-місні купе.

Для покращення ситуації керівництвом "Укрзалізниці" проведено переговори щодо сумісності вагонів УЗ з польською інфраструктурою.

Наразі отримано технічні погодження від польського регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego) та виконано успішний тестовий заїзд поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту 1-ВМ.

"Під час моєї першої поїздки до Польщі, ми домовилися з польськими колегами про фіналізацію цього проєкту. Раніше було проведено всі випробування, і ми розуміємо, що наші стандартні вагони можуть без перешкод долати відстань від Києва до Варшави та зворотно. Маю надію, що сьогодні останній тестовий заїзд, після якого ми отримаємо зелене світло від польської сторони. Це дозволить у 2-3 рази збільшити пропозицію місць для прямого сполучення між українською та польською столицями", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії та зупинки авіаційного сполучення українські залізничники суттєво розширили мережу міжнародних маршрутів.

Зокрема, з Польщею додано пряме сполучення між Києвом та Хелмом (2 щоденні рейси, які зручно стикуються із польськими рейсами на Варшаву), нічні рейси між Києвом та Перемишлем (2 "спальні" рейси на додаток до 2 рейсів Інтерсіті+), окрім столиці пряме сполучення отримали Харків (маршрут Харків — Хелм), Запоріжжя та Дніпро (Запоріжжя — Перемишль), Одеса (Одеса — Перемишль) на додаток до Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023.