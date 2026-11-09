RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,32

--0,12

EUR

50,65

--0,40

Готівковий курс:

USD

46,33

46,05

EUR

51,85

51,53

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

ФДМУ виставив на продаж виробничий комплекс на Волині за 3,16 млн грн: що входить до складу об'єкта

виробничий комплекс у Володимирі
На Волині виставили на приватизацію комплекс із 4 будівель / ФДМУ

Фонд державного майна України виставив на електронний аукціон у системі “Прозорро.Продажі” комплекс нежитлових будівель у місті Володимир на Волині. Торги пройдуть за методом гібридного голландського аукціону зі стартовою ціною 3,16 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду державного майна України.

Загальна площа об'єкта приватизації становить 1 289 кв. м. Виробничий комплекс розташований за адресою: вул. Сонячна, 1.

До складу єдиного майнового комплексу входять чотири окремі об'єкти:

  • цех хвойного екстракту площею 461,7 кв. м (1973 року побудови);
  • будівля їдальні площею 371,6 кв. м (1979 року побудови);
  • майстерня ремонтно-механічних майстерень (РММ) з навісом площею 248,2 кв. м (1976 року побудови);
  • цех стружки площею 207,5 кв. м (1976 року побудови).

Усі будівлі об'єкта перебувають у стані, що потребує проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Торги відбудуться 16 листопада 2026 року о 9:30. Прийом заяв від потенційних покупців триватиме до 16:15 того ж дня.

Початкова вартість об'єкта становить 3 162 881 грн (без урахування ПДВ).

Оскільки аукціон гібридний голландський, ціна під час торгів може знижуватися з подальшою можливістю подання закритих пропозицій.

Фото 2 — ФДМУ виставив на продаж виробничий комплекс на Волині за 3,16 млн грн: що входить до складу об'єкта

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України виставив на приватизацію 94,4431% акцій АТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів” у Києві. 

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності