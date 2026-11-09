ФДМУ виставив на продаж виробничий комплекс на Волині за 3,16 млн грн: що входить до складу об'єкта

Фонд державного майна України виставив на електронний аукціон у системі “Прозорро.Продажі” комплекс нежитлових будівель у місті Володимир на Волині. Торги пройдуть за методом гібридного голландського аукціону зі стартовою ціною 3,16 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду державного майна України.

Загальна площа об'єкта приватизації становить 1 289 кв. м. Виробничий комплекс розташований за адресою: вул. Сонячна, 1.

До складу єдиного майнового комплексу входять чотири окремі об'єкти:

цех хвойного екстракту площею 461,7 кв. м (1973 року побудови);

будівля їдальні площею 371,6 кв. м (1979 року побудови);

майстерня ремонтно-механічних майстерень (РММ) з навісом площею 248,2 кв. м (1976 року побудови);

цех стружки площею 207,5 кв. м (1976 року побудови).

Усі будівлі об'єкта перебувають у стані, що потребує проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Торги відбудуться 16 листопада 2026 року о 9:30. Прийом заяв від потенційних покупців триватиме до 16:15 того ж дня.

Початкова вартість об'єкта становить 3 162 881 грн (без урахування ПДВ).

Оскільки аукціон гібридний голландський, ціна під час торгів може знижуватися з подальшою можливістю подання закритих пропозицій.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України виставив на приватизацію 94,4431% акцій АТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів” у Києві.