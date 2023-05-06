"Укрзалізниця" планує запустити до ЄС новий тип поїздів

У червні цього року "Укрзалізниця" планує запустити тестовий контрейлерний потяг до країн Євросоюзу.

Про це заявив директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський, пише Rail Insider.

Він повідомив, що компанія успішно випробувала платформу для контрейлерних перевезень у внутрішньодержавному сполученні. На черзі — відправлення через кордон.

"Ми здійснили тестовий прогін платформи, на якій стояв не тягач і напівпричіп, а саме напівпричіп. Це випробування дуже успішно пройшло. Ми маємо можливість сформувати парк із приблизно 100 платформ", - розповів Мураховський.

За його словами, це буде дуже інноваційна для України розробка перевезень. Цього місяця "Укрзалізниця" планує здійснити перше тестове перевезення за кордон.

"Дуже сподіваємося, що наступного місяця ми запустимо перший тестовий поїзд із контрейлерами", – зазначив Муроховський.

Крім того, він наголосив, що проводяться результативні переговори з партнерами у Польщі щодо здійснення контрейлерних перевезень.

За словами представника "Укрзалізниці", запровадження регулярних контрейлерних перевезень дозволить скоротити логістичні витрати та вирішити питання дефіциту водіїв.

"Це дозволяє, по-перше, вирішити проблему черг на кордонах, а, по-друге, оптимізувати штат, тому що ми всі знаємо проблему з наймом водіїв. А це вирішує проблему кардинально", - наголосив Мураховський.

Зауважимо, контрейлери — це автомобільні причепи, пристосовані для буксирування сідельними тягачами.

Нагадаємо також, що в лютому "Укрзалізниця" завершила реконструкцію двох дільниць у Львівській області, що дозволило відновити міжнародний залізничний маршрут європейською колією Перемишль - Нижанковичі - Хирів - Смільниця - Устрики Долішні - Заґуж.

А вже в квітні українські та польські залізничники організували першу тестово-випробувальну поїздку поїзда маршрутом Люблін – Рава-Руська колією європейської ширини 1435 мм.