"Укрзалізниця" відновила транзит агропродукції через Польщу

АТ “Укрзалізниця” відновила експорт української сільськогосподарської продукції залізничним транспортом через територію Польщі, яке було припинене з 15 квітня.

Відповідні відвантаження дозволено для наземного транзиту і для транзиту до морських портів Гданськ, Гдиня, Свіноуйсьце і Шецин, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Повідомляється, що відповідне повідомлення про скасування обмежень на зазначені перевезення компанія отримала від польського перевізника PKP Cargo. Розпорядження про поновлення транзиту агропродукції видав міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.

Дзеркальні обмеження щодо транзиту низки вантажів у напрямку Польщі які 17 квітня, після звернення польських залізничних операторів PKP Cargo і PKP LH запровадила УЗ, буде скасовано.

В той же час залишається відкритим питання про долю 3 000 вагонів з українською сільгосппродукцією, які були прийняті до введення заборони польськими перевізниками.