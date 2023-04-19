"Укрзалізниця" запровадила конвенції на перевезення вантажів до Польщі

Польські залізничні оператори PKP Cargo та PKP LHS надіслали АТ "Укрзалізниця" листи щодо заборони перевезень низки вантажів на їхню адресу. Тому УЗ запровадила дзеркальні обмежувальні конвенції з 17 квітня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Згідно з рішенням, у напрямку Польщі залізницею тимчасово не перевозитимуться такі вантажі: зернові вантажі, цукор, сухий корм, насіння, хміль, льон, овочі, фрукти, вина, яловичина, молоко та молокопродукти, свинина, яйця, курятина, продукти бджільництва тощо.

Уточнюємо, що 17 квітня УЗ відправила у напрямку Польщі 3103 вантажні вагони та 4 контейнерні транзитні поїзди із зерном, олією, крупами та ін. Польська сторона має прийняти ці вантажі, адже вони були погоджені до перевезення.

"Наразі офіційних листів від інших країн щодо заборони перевезення залізницею вантажів на їхню адресу Укрзалізниця не отримувала. У разі надходження таких листів будуть застосовані аналогічні конвенції. "Укрзалізниця" сподівається, що ситуація з перевезенням вантажів буде врегульована на міждержавному рівні вже найближчим часом", — додали в компанії.

Нагадаємо, уряд Польщі 15 квітня прийняв постанову, якою заборонив ввезення на територію країни зерна та інших продуктів харчування з України, для реалізації на території країни. Рішення фактивно прийняли на вимогу місцевих фермерів, мотивуючи це тим, що уряд хоче захистить вітчизняне сільське господарство від "дешевого українського зерна".

Після тривалих перемовин Україна та Польща домовились про відновлення транзиту української агропродукції через територію Польші. Однак УЗ наразі не змінювала своє рішення щодо вантажів у напрямку Польщі.