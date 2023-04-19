"Укрзализныця" ввела конвенции на перевозки грузов в Польшу

Польские железнодорожные операторы PKP Cargo и PKP LHS направили АО "Укрзализныця" письма о запрете перевозок ряда грузов в их адрес. Поэтому УЗ ввела зеркальные ограничительные конвенции с 17 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно решению, в направлении Польши по железной дороге временно не будут перевозиться такие грузы: зерновые грузы, сахар, сухой корм, семена, хмель, лен, овощи, фрукты, вина, говядина, молоко и молокопродукты, свинина, яйца, курятина, продукты пчеловодства и т.д.

Уточняем, что 17 апреля УЗ отправила в направлении Польши 3103 грузовых вагона и 4 контейнерных транзитных поезда с зерном, маслом, крупами и т.д. Польская сторона должна принять эти грузы, они были согласованы к перевозке.

"Пока официальных писем от других стран по запрету перевозки по железной дороге грузов в их адрес "Укрзализныця" не получала. В случае поступления таких писем будут применены аналогичные конвенции. "Укрзализныця" надеется, что ситуация с перевозкой грузов будет урегулирована на межгосударственном уровне уже в ближайшее время", — добавили в компании.

Напомним, правительство Польши 15 апреля приняло постановление, которым запретило ввоз на территорию страны зерна и других продуктов питания из Украины, для реализации на территории страны. Решения фактически приняли по требованию местных фермеров, мотивируя это тем, что правительство хочет защитить отечественное сельское хозяйство от "дешевого украинского зерна".

После продолжительных переговоров Украина и Польша договорились о возобновлении транзита украинской агропродукции через территорию Польши. Однако УЗ пока не меняла свое решение относительно грузов в направлении Польши.