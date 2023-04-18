Румыния также может запретить импорт зерна из Украины: правящая партия обратится к правительству

Правящая Социал-демократическая партия Румынии (PSD) обратится к правительству страны с просьбой ввести временный запрет на импорт украинского зерна. Об этом сообщает Reuters.

"PSD обратится к правящей коалиции с просьбой принять политическое решение, чтобы разрешить... правительству издать указ", – говорится в заявлении.

В то же время в партии отметили, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину, способствуя транзиту сельскохозяйственной продукции в другие страны ЕС или черноморскими торговыми путями.

Напомним, решение о приостановлении импорта украинского зерна приняли Польша, Венгрия и Словакия. Под временный запрет попали и некоторые другие продукты. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

Такие шаги были сделаны после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов. В частности, в Румынии протестующие выводили на улицы тракторы и другую технику.

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