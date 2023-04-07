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Грузовики не пропускают. Пограничники предупредили о проблемах на границе с Румынией
В Румынии возможна блокировка дорог международного сообщения в связи с протестами, поэтому на границе может замедлиться пропуск граждан и транспортных средств. Об этом 7 апреля сообщила Госпогранслужба Украины.
При этом в пункте пропуска "Порубное – Сирет" временно прекращено оформление грузовых автомобилей на выезд из Украины.
Пограничники просят учитывать информацию при планировании поездки или же выбрать другие пункты пропуска на границе с Румынией.
Протесты в Румынии: 7 апреля 2023
Фермеры Румынии протестуют из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению цен на их продукцию, пишет Digi24.Подписывайтесь на наш Telegram канал
И хотя Еврокомиссия анонсировала подготовку второго пакета компенсаций для европейских фермеров, пострадавших от импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, митингующие считают размер помощи недостаточным.
В рамках протестов 7 апреля жители Румынии вывели на улицы тракторы и другую технику. А в одном из регионов произошла стычка между фермерами и правоохранителями.
Напомним, что на дешевое импортное зерно из Украины жалуются не только румынские аграрии. В частности, акции протеста несколько месяцев продолжаются и в Польше. Приведет ли это к ограничению экспорта из Украины – читайте в материале Delo.ua.