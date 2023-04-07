Вантажівки не пропускають. Прикордонники попередили про проблеми на кордоні з Румунією

У Румунії можливе блокування доріг міжнародного сполучення у звʼязку з протестами, тому на кордоні може уповільнитися пропуск громадян та транспортних засобів. Про це 7 квітня повідомила Держприкордонслужба України.

Зазначається, що при цьому в пункті пропуску "Порубне – Сірет" тимчасово припинено оформлення вантажних автомобілів на виїзд з України.

Прикордонники просять враховувати інформацію при плануванні поїздки або ж обрати інші пункти пропуску на кордоні з Румунією.

Протести в Румунії: 7 квітня 2023

Фермери Румунії протестують через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження цін на їхню продукцію, пише Digi24.

І хоч Єврокомісія анонсувала підготовку другого пакета компенсацій для європейських фермерів, які постраждали від імпорту сільськогосподарської продукції з України, мітингувальники вважають розмір допомоги недостатнім.

У рамках протестів 7 квітня жителі Румунії вивели на вулиці трактори та іншу техніку. А в одному з повітів сталася сутичка між фермерами та правоохоронцями.

Нагадаємо, що на дешеве імпортне зерно з України скаржаться не лише румунські аграрії. Зокрема, акції протесту кілька місяців тривають і в Польщі. Чи призведе це до обмеження експорту з України – читайте в матеріалі Delo.ua.