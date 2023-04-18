Еврокомиссия готовит новый пакет поддержки фермерам ЕС из-за зерна из Украины: СМИ назвали сумму

Европейская комиссия рассматривает возможность выделения дополнительного пакета поддержки для фермеров ЕС, пострадавших от наплыва украинской сельскохозяйственной продукции. Его стоимость составит 100 млн евро.

Об этом сообщает издание Euractiv и "Польское радио" .

Как сообщает Euractiv, такое решение принято после заявлений Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

"Мы сейчас работаем над вторым пакетом мер, в рамках которого мы будем продолжать поддерживать эти страны, пострадавшие от поставок из Украины", – заявил представитель Еврокомиссии.

Первый пакет помощи Польше, Болгарии и Румынии на сумму 56 млн евро был согласован государствами-членами в конце марта, однако этого пакета было недостаточно, чтобы успокоить польских фермеров.

В ЕК надеются, что решение о новом пакете помощи будет принято быстро.

При этом "Польское радио" сообщает, что стоимость второго пакета поддержки для фермеров 5 государств ЕС составит 100 млн евро. Как ожидается, Польша получит около 30 млн евро.

Отмечается, что решение Европейской комиссии по этому вопросу ожидается в ближайшие дни, и позже это решение должно быть одобрено представителями государств-членов.

Кроме того, Еврокомиссия проводит переговоры с Польшей и Венгрией по поводу запрета на импорт зерна из Украины. А 25 апреля это станет одной из тем встречи министров сельского хозяйства ЕС в Люксембурге.

Деньги на финансовую поддержку фермеров поступят из бюджета ЕС, антикризисного резерва. Пять стран смогут удвоить эту сумму за счет дотаций из национальных бюджетов.

Напомним, 16 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что страна временно запрещает импорт зерна из Украины. Также он добавил, что ограничение будет касаться и других продуктов, но не отметил, каких именно.

Решение о приостановлении импорта украинского зерна приняли также Польша и Венгрия.

Это произошло после того, как фермеры в ряде стран Европейского Союза протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.