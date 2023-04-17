Еще одна страна ЕС приостановит импорт украинского зерна

Правительство Словакии согласовало решение запретить импорт зерна из Украины. Ограничительные меры временные, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер, но не уточнил на какое время вводят запрет.

Под запрет также попали другие продукты украинского АПК. Какие именно товары запретят ввозить из Украины, кроме зерна, пока не уточняется.

"Словакия временно прекратит импорт зерновых и некоторых других продуктов из Украины. Сегодня рабочая группа будет собираться на эту тему. Результаты будут опубликованы", - написал Хегер в Facebook.

Он пояснил, что причиной временной приостановки импорта некоторой сельхозпродукции из Украины является "защита здоровья населения Словакии".

Напомним, что накануне в Словакии остановили обработку импортируемой из Украины пшеницы, поскольку было выявлено повышенное количество остатков пестицидов. Тогда зерно было отправлено на анализ и экспертизу.

Такое заявление Братиславы вместе с решением Варшавы запретить импорт украинского зерна и другого продовольствия, как утверждают в Будапеште, стали основой для решения Венгрии временно запретить импорт зерновых, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины.

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