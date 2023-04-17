Венгрия сохранит транзит украинского зерна через свою территорию

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт сохранит для Украины возможность транзита агропродукции через венгерскую территорию.

Об этом он заявил во время встречи с украинским коллегой Николаем Сольским, передает Минагрополитики.

Стороны провели переговоры по ситуации с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию.

В свою очередь Сольский в очередной раз акцентировал внимание на необходимости продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Украинская сторона так же, как Еврокомиссия, считает неприемлемыми односторонние решения.

"Со своей стороны Министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и дальше", — говорится в сообщении Минагрополитики.

Сольский договорился с Надем провести консультации и в ближайшее время встретиться снова.

Напомним, Венгрия временно запретила импорт зерновых, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Правительство страны связало это с ранее принятыми подобными решениями со стороны Польши и Словакии. Уточняем, что в Словакии только остановили обработку импортированной из Украины пшеницы, поскольку было выявлено повышенное количество остатков пестицидов.

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