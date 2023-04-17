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Угорщина збереже транзит українського зерна через свою територію
Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Будапешт збереже для України можливість транзиту агропродукції через угорську територію.
Про це він заявив під час зустрічі з українським колегою Миколою Сольським, передає Мінагрополітики.
Сторони провели переговори щодо ситуації з експортом української аграрної продукції в Угорщину.
В свою чергу Сольський черговий раз акцентував на необхідності продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції. Українська сторона так само, як Єврокомісія, вважає неприйнятними односторонні рішень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Зі свого боку Міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі", — йдеться в повідомленні Мінагрополітики.
Сольський домовився з Надем провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно.
Нагадаємо, Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур і деяких інших сільськогосподарських продуктів з України. Уряд країни пов'язав це з раніше ухваленими подібними рішеннями з боку Польщі та Словаччини. Уточнюємо, що у Словаччині лише зупинили обробку імпортованої з України пшениці, оскільки виявили підвищену кількість залишків пестицидів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com