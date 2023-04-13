У Словаччині припинили обробку українського зерна через знайдені пестициди

У Словаччині зупинили обробку імпортованої з України пшениці, оскільки виявили підвищену кількість залишків пестицидів. Зерно відправлять на аналіз і експертиза покаже чи придатне воно для переробки і чи можуть залишки пестицидів у вказаній концентрації впливати на здоров’я людини.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра сільського господарства Словаччини Самуель Влчан, пише видання SME.

Він зазначив, що посилення перевірки якості імпортного українського зерна розпочалося ще в липні минулого року. Три незалежні лабораторії підтвердили підвищену кількість залишків пестицидів, після чого влада почали опломбувати всі транзитні вантажівки з українським зерном.

За його словами, вже до кінця тижня стане зрозуміло чи можуть ці залишки мати вплив на здоров’я людини та чи придатна така пшениця до використання. Наразі вся партія зерна на даному млині зупинилася і не підлягає переробц, а це 1500 тонн пшениці.

Влчан закликав усіх зернопереробників бути обережними при закупівлі сільськогосподарської продукції з країн за межами ЄС, у тому числі тієї, що легально імпортується до Словаччини.

За його словами, якби українське зерно надходило до Словаччини через територію країни-члена ЄС, наприклад через Польщу, створена система контролю дозволяє відстежувати закупівлю.

"Тож ми намагаємося знайти джерело такої пшениці. Однак, якщо пшеницю вже змололи, наприклад, у Польщі, ми вже не можемо її відстежити. Однак ми проводимо вибіркові перевірки навіть для такого імпорту (борошна)", – додав міністр сільського господарства.

Минулого тижня Польща заявила, що тимчасово припинить імпорт українського зерна після того, як протести фермерів призвели до того, що міністр сільського господарства Польщі пішов у відставку, але транзит все одно буде дозволено.