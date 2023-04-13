В Словакии прекратили обработку украинского зерна из-за найденных пестицидов

В Словакии остановили обработку импортируемой из Украины пшеницы, поскольку было выявлено повышенное количество остатков пестицидов. Зерно отправят на анализ и экспертиза покажет пригодно ли оно для переработки и могут ли остатки пестицидов в указанной концентрации влиять на здоровье человека.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан, пишет издание SME.

Он отметил, что ужесточение проверки качества импортного украинского зерна началось еще в июле прошлого года. Три независимых лаборатории подтвердили повышенное количество остатков пестицидов, после чего власти начали опломбировать все транзитные грузовики с украинским зерном.

По его словам, уже к концу недели станет понятно, могут ли эти остатки иметь влияние на здоровье человека и пригодна ли такая пшеница к использованию. Сейчас вся партия зерна на данной мельнице остановилась и не подлежит переработке, а это 1500 тонн пшеницы.

Влчан призвал всех зернопереработчиков быть осторожными при закупке сельскохозяйственной продукции из стран за пределами ЕС, в том числе легально импортируемой в Словакию.

По его словам, если бы украинское зерно поступало в Словакию через территорию страны-члена ЕС, например, через Польшу, созданная система контроля позволяет отслеживать закупку.

"Так что мы пытаемся найти источник такой пшеницы. Однако, если пшеницу уже смололи, например, в Польше, мы уже не можем ее отследить. Однако мы проводим выборочные проверки даже для такого импорта (мука)", – добавил министр сельского хозяйства.

На прошлой неделе Польша заявила, что временно прекратит импорт украинского зерна после того, как протесты фермеров привели к уходу министра сельского хозяйства Польши в отставку, но транзит все равно будет разрешен.