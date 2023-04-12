У Кремлі погрожують не продовжувати "зернову угоду", бо ЄС не виконав вимоги Росії

Кремль у середу заявив, що перспективи знакової чорноморської “зернової угоди” за посередництва ООН не дуже хороші, оскільки вимоги РФ усунути перешкоди для російського експорту сільськогосподарської продукції та експорту добрив не були виконані.

На папері Росії дозволено експортувати продовольство та добрива, включно з аміаком, але Москва заявляє, що російський експорт продовольства та добрив скомпрометований через перешкоди, такі як страхування та платежі, пише Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що нинішня угода не працює для Росії, незважаючи на певні зусилля Організації Об'єднаних Націй, спрямовані на реалізацію тих частин угоди, які стосуються інтересів Москви.

Зазначається, що згідно з повідомленням Москви, термін дії "зернової угоди" закінчується 18 травня. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що оскільки російська половина цієї угоди не спрацювала, її можуть не продовжити.

Видання повідомляє, що Росія неодноразово заявляла, що будь-яке подальше продовження "зернової угоди" вимагатиме від Заходу виконання низки її вимог, включаючи відновлення підключення Російського сільськогосподарського банку (Россельхозбанку) до платіжної системи SWIFT.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було продовжено на 120-денний термін із завершенням 18 березня 2023.