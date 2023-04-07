РФ погрожує зірвати "зернову угоду" якщо ЄС не усуне перешкоди для російського експорту

Росія попередила Захід що якщо перешкоди для її експорту зерна та добрив не будуть усунені, то Україна буде змушена експортувати зерно наземним транспортом, а Москва працюватиме поза межами знакової угоди з експорту зерна за посередництва ООН.

Хоча в ЄС не накладали санкцій на російський експорт продовольства та добрив, у Кремлі заявили, що вони скомпрометовані перешкодами, такими як страхування та інші платежі, які на думку РФ, необхідно усунути, пише Reuters.

"Якщо у них немає бажання чесно підійти до того, що пропонував і так наполегливо пропагував пан Гутерріш, то нехай продовжують транспортувати відповідну продукцію з України і по суші, і по залізниці, і по річках", - сказав Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Він наголосив, що якщо Захід і надалі відмовлятиметься усунути перешкоди для російського експорту, Москва обійде "зернову угоду".

"І ми будемо працювати, якщо потрібно, поза рамками цієї ініціативи. У нас є можливість це робити з Туреччиною, з Катаром - президенти обговорили відповідні плани", - резюмував Лавров.

Видання повідомляє, що Росія неодноразово заявляла, що будь-яке подальше продовження зернової угоди вимагатиме від Заходу виконання низки її вимог, включаючи відновлення підключення Російського сільськогосподарського банку (Россельхозбанку) до платіжної системи SWIFT.

"Зернова угода", вперше підписана Росією, Україною, Туреччиною та ООН у липні минулого року та двічі подовжена, дозволяє експортувати продовольство та добрива, включаючи аміак, з українських чорноморських портів Одеса, Чорноморськ, Південний.