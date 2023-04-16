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Категория
Агро
Дата публикации

Болгария обдумывает введение запрета на импорт украинского зерна

украинское зерно, экспорт, импорт, болгария
Болгария может последовать примеру Польши и Венгрии в вопросе импорта украинского зерна. Фото: ua.depositphotos.com

Правительство Болгарии рассматривает вариант введения запрета на импорт украинского зерна по примеру Польши и Венгрии.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Явор Гечев, передает местное издание "Радио Болгария".

"Интересы Болгарии должны быть защищены. Кроме того, теперь, когда две страны уже действовали таким образом, если мы не отреагируем, накопления (зерна - Delo.ua ) на территории Болгарии могут увеличиваться", - сказал он.

В преддверии заявления он общался с коллегами из шести стран по этому поводу. Он утверждает, что Болгария обращалась по этому вопросу в Брюссель еще в сентябре 2022 года. Сейчас в стране продолжаются переговоры между ветвями власти по поводу украинского зерна.

Напомним, что правительство Венгрии заявило о введении запрета на ввоз зерна из Украины и связало его с ранее принятыми подобными действиями со стороны Польши и Словакии. Уточняем, что в Словакии только остановили обработку импортированной из Украины пшеницы, поскольку было выявлено повышенное количество остатков пестицидов.

Впоследствии в Европейской комиссии заявили, что считают, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан