Ще одна країна ЄС призупинить імпорт українського зерна

Уряд Словаччини погодив рішення заборонити імпорт зерна із України. Обмежувальні заходи є тимчасовими, повідомив прем’єр-міністр країни Едуард Хегер, але не уточнив на який час запроваджують заборону.

Під заборону також потрапили інші продукти українського АПК. Які саме товари заборонять ввозити з України, окрім зерна, наразі не уточнюється.

"Словаччини тимчасово припинить імпорт зернових та деяких інших продуктів з України. Сьогодні робоча група буде збиратися на цю тему. Результати будуть опубліковані", — написав Хегер в Facebook.

Він пояснив, що причиною тимчасового призупинення імпорту деякої сільгосппродукції з України є "захист здоров'я населення Словаччини".

Нагадаємо, що напередодні у Словаччині зупинили обробку імпортованої з України пшениці, оскільки виявили підвищену кількість залишків пестицидів. Тоді зерно відправили на аналіз і експертизу.

Така заява Братислави разом з рішенням Варшави заборонити імпорт українського зерна та іншого продовольства, як стверджують у Будапешті, стали основую для рішення Угорщини тимчасово заборонити імпорт зернових, олійних культур і деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

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