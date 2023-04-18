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Транспорт
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На границе с Польшей заворачивают грузовики с украинской агропродукцией

граница
На границе с Польшей возможны пробки. Фото: Укравтопром

На украинско-польской границе не пропускают на территорию Польши грузовики, перевозящие украинскую сельхозпродукцию. Перевозчиков просят воздержаться от направления указанной категории товаров в пункты пропуска.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

"Польские контролирующие органы возвращают на территорию Украины с территории Республики Польша транспортные средства, перемещающие товары 1-24 групп согласно УКТ ВЭД (продукция животного и растительного происхождения, зерновые культуры, шрот, готовые пищевые продукты, жиры и масла и т.п.)", – говорится в сообщении.

По имеющейся в Гостаможслужбе информации, для решения указанного вопроса проводятся соответствующие консультации на уровне руководителей профильных министерств Украины и Республики Польша.

"С целью недопущения накопления транспортных средств с указанными грузами перед пунктами пропуска, просим субъектов внешнеэкономической деятельности и перевозчиков до получения официального разъяснения воздержаться от направления указанной категории товаров в пункты пропуска, расположенные на украинско-польском участке государственной границы", - подчеркнули в Гостаможслужбе.

Отметим, временный запрет на экспорт агропродукции через Польшу болезненно бьет по украинскому АПК. Он распространяется на следующие группы товаров:

  • крупы,
  • сахар,
  • сухой корм,
  • семена,
  • хмель,
  • лен и конопля,
  • фрукты и овощи,
  • продукты переработки фруктов и овощей,
  • вина,
  • говядина и телятина,
  • молоко и молочные продукты,
  • свинина,
  • баранина и коза,
  • яйца,
  • мясо птицы,
  • этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения,
  • продукты пчеловодства и другие продукты.

Ранее собщалось, что на границе собралась очередь из грузовиков, которые прошли украинскую таможню и не могут попасть на польскую территорию.

В Европейской комиссии в свою очередь заявили, что считают, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по блокированию торговли неприемлемы. Поэтому представители стран-членов Европейского Союза на этой неделе обсудят решение Польши и Венгрии по поводу запрета импорта зерна и других продуктов питания из Украины.

Автор:
Светлана Манько