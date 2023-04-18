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На границе с Польшей заворачивают грузовики с украинской агропродукцией
На украинско-польской границе не пропускают на территорию Польши грузовики, перевозящие украинскую сельхозпродукцию. Перевозчиков просят воздержаться от направления указанной категории товаров в пункты пропуска.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
"Польские контролирующие органы возвращают на территорию Украины с территории Республики Польша транспортные средства, перемещающие товары 1-24 групп согласно УКТ ВЭД (продукция животного и растительного происхождения, зерновые культуры, шрот, готовые пищевые продукты, жиры и масла и т.п.)", – говорится в сообщении.
По имеющейся в Гостаможслужбе информации, для решения указанного вопроса проводятся соответствующие консультации на уровне руководителей профильных министерств Украины и Республики Польша.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"С целью недопущения накопления транспортных средств с указанными грузами перед пунктами пропуска, просим субъектов внешнеэкономической деятельности и перевозчиков до получения официального разъяснения воздержаться от направления указанной категории товаров в пункты пропуска, расположенные на украинско-польском участке государственной границы", - подчеркнули в Гостаможслужбе.
Отметим, временный запрет на экспорт агропродукции через Польшу болезненно бьет по украинскому АПК. Он распространяется на следующие группы товаров:
- крупы,
- сахар,
- сухой корм,
- семена,
- хмель,
- лен и конопля,
- фрукты и овощи,
- продукты переработки фруктов и овощей,
- вина,
- говядина и телятина,
- молоко и молочные продукты,
- свинина,
- баранина и коза,
- яйца,
- мясо птицы,
- этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения,
- продукты пчеловодства и другие продукты.
Ранее собщалось, что на границе собралась очередь из грузовиков, которые прошли украинскую таможню и не могут попасть на польскую территорию.
В Европейской комиссии в свою очередь заявили, что считают, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по блокированию торговли неприемлемы. Поэтому представители стран-членов Европейского Союза на этой неделе обсудят решение Польши и Венгрии по поводу запрета импорта зерна и других продуктов питания из Украины.