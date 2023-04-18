Румунія також може заборонити імпорт зерна з України: правляча партія звернеться до уряду

Правляча Соціал-демократична партія Румунії (PSD) звернеться до уряду країни з проханням запровадити тимчасову заборону на імпорт українського зерна. Про це повідомляє Reuters.

"PSD звернеться до правлячої коаліції з проханням прийняти політичне рішення, щоб дозволити... уряду видати указ", – йдеться в заяві.

Водночас у партії зауважили, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну, сприяючи транзиту сільськогосподарської продукції до інших країн ЄС або чорноморськими торговельними шляхами.

Нагадаємо, рішення про призупинення імпорту українського зерна прийняли Польща, Угорщина та Словаччина. Під тимчасову заборону потрапили й деякі інші продукти. Наприклад, в Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Такі кроки було зроблено після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів. Зокрема, в Румунії протестувальники виводили на вулиці трактори та іншу техніку.

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