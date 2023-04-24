"Укрзализныця" возобновила транзит агропродукции через Польшу

АО "Укрзализныця" возобновило экспорт украинской сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом через территорию Польши, которое было приостановлено с 15 апреля.

Соответствующие отгрузки разрешены для наземного транзита и для транзита в морские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце и Шецин, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что соответствующее уведомление об отмене ограничений на перевозку компания получила от польского перевозчика PKP Cargo. Распоряжение о возобновлении транзита агропродукции издал Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Зеркальные ограничения по транзиту ряда грузов в направлении Польши, которые 17 апреля, после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LH ввела УЗ, будут отменены.

В то же время остается открытым вопрос о судьбе 3 000 вагонов с украинской сельхозпродукцией, принятых к введению запрета польскими перевозчиками.