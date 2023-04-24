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Категория
Агро
Дата публикации

"Укрзализныця" возобновила транзит агропродукции через Польшу

уз, зерно, польша
Подходящие отгрузки разрешены для наземного транзита

АО "Укрзализныця" возобновило экспорт украинской сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом через территорию Польши, которое было приостановлено с 15 апреля.

Соответствующие отгрузки разрешены для наземного транзита и для транзита в морские порты Гданьск, Гдыня, Свиноуйсьце и Шецин, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что соответствующее уведомление об отмене ограничений на перевозку компания получила от польского перевозчика PKP Cargo. Распоряжение о возобновлении транзита агропродукции издал Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Зеркальные ограничения по транзиту ряда грузов в направлении Польши, которые 17 апреля, после обращения польских железнодорожных операторов PKP Cargo и PKP LH ввела УЗ, будут отменены.

В то же время остается открытым вопрос о судьбе 3 000 вагонов с украинской сельхозпродукцией, принятых к введению запрета польскими перевозчиками.

Автор:
Татьяна Гойденко