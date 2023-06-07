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Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Одеса — Київ: який розклад

Фото: "Укрзалізниця"
Фото: "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №248/247, який курсуватиме між Києвом та Одесою через Черкаси.

Про це повідомляє перевізника.

Поїзд курсуватиме з Одеси з 11 червня по вівторках, четвергах та неділях: він відправлятиметься о 17:11, прибуватиме до Києва о 8:53. 

В зворотному напрямку, з Києва, поїзд відправлятиметься з 12 червня по понеділках, середах та пʼятницях о 17:14, і прибуватиме до Одеси о 9:12.

Як зазначається, цей маршрут дасть нові сполучення Черкасам з Одесою та Києвом, а мешканцям Балти, Любашівки, Первомайська-На-Бузі, Новомиргорода, Капітанівки, Пальміри та інших станцій на шляху прямування — зі столицею.

Фото 2 — "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Одеса — Київ: який розклад

Квитки на цей рейс вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023.

Автор:
Ніна Комащенко