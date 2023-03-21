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Ексочільник "Укрзалізниці" Камишін отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Ексочільник "Укрзалізниці" Камишін отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості

Верховна Рада сьогодні, 21 березня, проголосувала за призначення Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. 

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За призначення Камишіна проголосували 312 депутатів.

Нагадаємо, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, 27 лютого оголосив про свою відставку, а згодом став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада на пленарному засіданні 20 березня підтримала відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України  Павла Рябікіна.

Павло Рябікін дуже ймовірно поїде послом у Китай.

Автор:
Світлана Манько