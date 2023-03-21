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Экс-глава "Укрзализныци" Камышин получил должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Экс-глава "Укрзализныци" Камышин получил должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Верховная Рада сегодня, 21 марта, проголосовала за назначение Александра Камышина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За назначение Камышина проголосовали 312 депутатов.

Напомним, председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, 27 февраля объявил о своей отставке, а впоследствии стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Верховная Рада на пленарном заседании 20 марта поддержала отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Павла Рябикина.

Павел Рябикин вероятно поедет послом в Китай.

Автор:
Светлана Манько