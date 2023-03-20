- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Депутати звільнили міністра освіти Шкарлета та очільника Мінстратегпрому Рябікіна
Верховна Рада на пленарному засіданні 20 березня підтримала відставки міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, за відставку Шкарлета проголосували 295 депутатів
По фракціям:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- СН - 189
- ЕС - 21
- За майбутнє - 8
- Голос - 17
- Довіра - 15
- Відновлення України - 7
- Позафракційні - 10
- Батьківщина - 12
- Платформа за життя та мир- 16
Також депутати 303 голосами звільнили Павла Рябікіна.
Железняк додав, що призначення Оксена Лісового новим міністром освіти відбудеться на наступному пленарному засіданні, як і призначення Олександар Комишіна новим міністром промисловості
За інформацією Железняка, Павло Рябікін дуже ймовірно поїде послом у Китай.
Раніше у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій майже одноголосно підтримали відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.
Про ймовірні кадрові ротації у Кабміні говорили ще у січні. Тоді ЗМІ писали, що крісла хитаються під міністром енергетики Германом Галущенком, міністром спорту Вадимом Гутцайтом та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павлом Рябікіним.