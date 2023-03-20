Депутати звільнили міністра освіти Шкарлета та очільника Мінстратегпрому Рябікіна

Верховна Рада на пленарному засіданні 20 березня підтримала відставки міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за відставку Шкарлета проголосували 295 депутатів

По фракціям:

СН - 189

ЕС - 21

За майбутнє - 8

Голос - 17

Довіра - 15

Відновлення України - 7

Позафракційні - 10

Батьківщина - 12

Платформа за життя та мир- 16

Також депутати 303 голосами звільнили Павла Рябікіна.

Железняк додав, що призначення Оксена Лісового новим міністром освіти відбудеться на наступному пленарному засіданні, як і призначення Олександар Комишіна новим міністром промисловості

За інформацією Железняка, Павло Рябікін дуже ймовірно поїде послом у Китай.

Раніше у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій майже одноголосно підтримали відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Про ймовірні кадрові ротації у Кабміні говорили ще у січні. Тоді ЗМІ писали, що крісла хитаються під міністром енергетики Германом Галущенком, міністром спорту Вадимом Гутцайтом та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павлом Рябікіним.