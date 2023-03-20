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Депутати звільнили міністра освіти Шкарлета та очільника Мінстратегпрому Рябікіна

Депутати звільнили міністра освіти Шкарлета та очільника Мінстратегпрому Рябікіна

Верховна Рада на пленарному засіданні 20 березня підтримала відставки міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України  Павла Рябікіна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами,  за відставку Шкарлета проголосували 295 депутатів

По фракціям:

  • СН - 189
  •  ЕС - 21 
  • За майбутнє - 8 
  • Голос - 17 
  • Довіра - 15
  •  Відновлення України - 7 
  • Позафракційні - 10
  • Батьківщина - 12 
  • Платформа за життя та мир- 16

Також депутати 303 голосами звільнили  Павла Рябікіна.

Железняк додав, що призначення Оксена Лісового  новим міністром освіти відбудеться на наступному пленарному засіданні, як і призначення Олександар Комишіна новим міністром промисловості

За інформацією Железняка, Павло Рябікін дуже ймовірно поїде послом у Китай.

Раніше у Комітеті Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій майже одноголосно підтримали відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Про ймовірні кадрові ротації у Кабміні говорили ще у січні. Тоді ЗМІ писали, що крісла хитаються під міністром енергетики Германом Галущенком, міністром спорту Вадимом Гутцайтом та міністром з питань стратегічних галузей промисловості Павлом Рябікіним.

Автор:
Світлана Манько