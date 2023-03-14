Кабмін погодив звільнення керівників трьох областей

Кабінет міністрів на засіданні 14 березня погодив звільнення керівників трьох областей України, повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Йдеться по звільнення голови Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая, голови ОДА Максима Марченка та голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія.

Під час воєнного стану, нагадаємо, вони мають статус начальників обласних відповідних військових адміністрацій. Втім, остаточне рішення про звільнення таких чиновників ухвалює президент.

Нагадаємо, що раніше у вівторок видання LB.ua вже повідомляло, що Гадаю готують заміну. Зазначалося, що Офіс президента розглядає на його місце кілька кандидатур серед військових.

В свою чергу, депутат парламенту від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що Гайдай вже написав заяву на звільнення. Його, як раніше повіломляло те ж LB.ua, нібито мають призначати послом України в Казахстані.

Гайдай був призначений керівником Луганщини ще 25 жовтня 2019 року, до цього він три роки (2015-2018) очолював Мукачівську райадміністрацію Закарпатської області.

В свою чергу, Гамалій був призначений 3 грудня 2020 року після звільнення в листопаді з цієї посади Дмитра Габінета. Марченка ж Зеленський призначив вже після російського повномасштабного вторгнення - 1 березня 2022 року замість Сергія Гриневецького.