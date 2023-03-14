Кабмин согласовал увольнение руководителей трех областей

Кабинет министров на заседании 14 марта согласовал увольнение руководителей трех областей Украины, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Речь идет об увольнении главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, главы ОГА Максима Марченко и главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия.

Во время военного положения, напомним, они имеют статус начальников соответствующих областных военных администраций. Впрочем, окончательное решение об увольнении таких чиновников принимает президент.

Напомним, что ранее во вторник издание LB.ua уже сообщало, что Гадаю готовят замену. Отмечалось, что офис президента рассматривает на его место несколько кандидатур среди военных.

В свою очередь депутат парламента от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Гайдай уже написал заявление на увольнение. Его, как ранее сообщало то же LB.ua, якобы должны назначать послом Украины в Казахстане.

Гайдай был назначен руководителем Луганщины еще 25 октября 2019 года, до этого он три года (2015-2018) возглавлял Мукачевскую райадминистрацию Закарпатской области.

В свою очередь Гамалий был назначен 3 декабря 2020 года после увольнения в ноябре с этой должности Дмитрия Габинета. Марченко же Зеленский назначил уже после российского полномасштабного вторжения – 1 марта 2022 года вместо Сергея Гриневецкого.