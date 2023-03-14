Гайдай уволился с должности главы Луганской ОВА, – нардеп

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай уволился с должности. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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По его словам, вскоре Гайдая назначат послом Украины в Казахстане.

Напомним, что о возможности его назначения послом СМИ писали еще в конце января. Он не подтверждал эту информацию, но отмечал, что готов работать там, куда его направит президент Украины Владимир Зеленский.

Основным кандидатом на должность главы Луганской ОВА называли заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа" Максима Ткаченко.

Сегодня, 14 марта, в СМИ появилась информация, что Гайдай уходит с должности и может объявить об этом решении на следующий день. А на его место Офис президента рассматривает несколько кандидатур среди военных.