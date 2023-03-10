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Энергетика
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Кабмин назначил председателя Николаевского облсовета новой руководительницей Госэнергоэффективности

Анна Замазеева, глава николаевского облсовета, глава Госэнергоэффективности
Анна Замазеева. Фото: Facebook-страница главы Госэнергоэффективности

Кабинет министров 10 марта уволил Валерия Безуса с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению и назначил вместо него Анну Замазееву.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Сама же Замазеева, являющаяся главой Николаевского областного совета, прокомментировала решение на своих страницах в соцсетях.

"Хочу начать с того, что сегодня для меня очень важно. Николаевцы, мы вместе пережили самый сложный год в истории нашей страны, преодолели множество трудностей, и уверяю - я остаюсь с вами, с моим родным городом, областью, с людьми, которые живут здесь!" – заверила она.

По словам Замазеевой, сейчас перед ней стоит множество новых задач, но она все равно продолжит делать все от нее зависящее, чтобы область развивалась и могла преодолеть любые вызовы.

"Чем я буду заниматься в новой должности? Помните, я показывала энергопозитивный дом в Страсбурге, который производит больше энергии, чем потребляет? Я хочу, чтобы таким домом стала вся Украина. Чтобы люди жили в теплых домах и при этом меньше платили за коммунальные услуги, дышали более чистым воздухом. Все детали – впоследствии", - отметила новоназначенная чиновница.

Само же Госэнергоэффективности о назначении нового главы не сообщает. Более того, судя по сообщениям ведомства, 10 марта Безус вел активную деятельность в качестве его руководителя, в частности, подписал два меморандума с Киевским университетом строительства и архитектуры и "Львовской политехникой" и принял участие в онлайн-конференции по программе обеспечения энергоэффективности Хмельницкой области. Напомним, он занимал этот пост полтора года – с августа 2021 года, хотя победил на конкурсе на эту должность еще в январе 2020-го.

Кроме этого, как сообщил Мельничук, в пятницу Кабмин уволил с должности государственного секретаря Министерства экономики Елену Бояркину, а также назначил замглавы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Валерию Иванову.

В свою очередь было согласовано назначение заместителем главы Херсонской обладминистрации Ольги Малярчук. Напомним, что месяц назад главой этой ОВА перестал быть Ярослав Янушевич, вместо которого президент Владимир Зеленский назначил Александра Прокудина.

Автор:
Тимофей Беспятов