Кабмин назначил председателя Николаевского облсовета новой руководительницей Госэнергоэффективности

Кабинет министров 10 марта уволил Валерия Безуса с должности главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению и назначил вместо него Анну Замазееву.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Сама же Замазеева, являющаяся главой Николаевского областного совета, прокомментировала решение на своих страницах в соцсетях.

"Хочу начать с того, что сегодня для меня очень важно. Николаевцы, мы вместе пережили самый сложный год в истории нашей страны, преодолели множество трудностей, и уверяю - я остаюсь с вами, с моим родным городом, областью, с людьми, которые живут здесь!" – заверила она.

По словам Замазеевой, сейчас перед ней стоит множество новых задач, но она все равно продолжит делать все от нее зависящее, чтобы область развивалась и могла преодолеть любые вызовы.

"Чем я буду заниматься в новой должности? Помните, я показывала энергопозитивный дом в Страсбурге, который производит больше энергии, чем потребляет? Я хочу, чтобы таким домом стала вся Украина. Чтобы люди жили в теплых домах и при этом меньше платили за коммунальные услуги, дышали более чистым воздухом. Все детали – впоследствии", - отметила новоназначенная чиновница.

Само же Госэнергоэффективности о назначении нового главы не сообщает. Более того, судя по сообщениям ведомства, 10 марта Безус вел активную деятельность в качестве его руководителя, в частности, подписал два меморандума с Киевским университетом строительства и архитектуры и "Львовской политехникой" и принял участие в онлайн-конференции по программе обеспечения энергоэффективности Хмельницкой области. Напомним, он занимал этот пост полтора года – с августа 2021 года, хотя победил на конкурсе на эту должность еще в январе 2020-го.

Кроме этого, как сообщил Мельничук, в пятницу Кабмин уволил с должности государственного секретаря Министерства экономики Елену Бояркину, а также назначил замглавы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Валерию Иванову.

В свою очередь было согласовано назначение заместителем главы Херсонской обладминистрации Ольги Малярчук. Напомним, что месяц назад главой этой ОВА перестал быть Ярослав Янушевич, вместо которого президент Владимир Зеленский назначил Александра Прокудина.