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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Кабмін призначив голову Миколаївської облради новою очільницею Держенергоефективності

Ганна Замазєєва, голова миколаївської облради, голова Держенергоефективності
Ганна Замазєєва. Фото: Facebook-сторінка голови Держенергоефективності

Кабінет міністрів 10 березня звільнив Валерія Безуса з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження та призначив на його місце Ганну Замазєєву.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Сама ж Замазєєва, що є головою Миколаївської обласної ради, прокоментувала рішення на своїх сторінках у соцмережах.

"Хочу почати з того, що сьогодні для мене надважливо. Миколаївці, ми разом пережили найскладніший рік в історії нашої країни, подолали безліч труднощів, і запевняю - я лишаюсь з вами, з моїм рідним містом, областю, з людьми, які живуть тут!" - запевнила вона.

За словами Замазєєвої, зараз перед нею стоять нові завдання, яких "безліч", але вона все рівно продовжить робити все від неї залежне, аби область розвивалася та могла подолати будь-які виклики.

"Чим я займатимуся на новій посаді? Пам'ятаєте, я показувала енергопозитивний будинок у Страсбурзі, який виробляє більше енергії, ніж споживає? Я хочу, щоб таким будинком стала вся Україна. Щоб люди жили в теплих будинках і при цьому менше сплачували за комунальні послуги, дихали чистішим повітрям. Всі деталі – згодом", - зазначила новопризначена чиновниця.

Саме ж Держенергоефективності про призначення нового очільника не повідомляє. Більш того, судячи з повідомлень відомства, 10 березня Безус вів активну діяльність в якості його голови, зокрема підписав два меморандуми з Київським університетом будівництва і архітектури та "Львівською політехнікою" та взяв участь в онлайн-конференції щодо програми забезпечення енергоефективності Хмельниччини. Нагадаємо, він займав цю посаду півтора роки - з серпня 2021 року, хоча переміг на конкурсі на цю посаду ще в січні 2020-го.

Окрім цього, як повідомив Мельничук, в п'ятницю Кабмін звільнив з посади державного секретаря Міністерства економіки Олену Бояркіну, а також призначив заступником голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Валерію Іванову.

В свою чергу, було погоджено призначення заступником голови Херсонської обладміністрації Ольги Малярчук. Нагадаємо, що місяць тому головою цієї ОВА перестав бути Ярослав Янушевич, замість якого президент Володимир Зеленський призначив Олександра Прокудіна.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов