Кабмін призначив голову Миколаївської облради новою очільницею Держенергоефективності

Кабінет міністрів 10 березня звільнив Валерія Безуса з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження та призначив на його місце Ганну Замазєєву.

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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Сама ж Замазєєва, що є головою Миколаївської обласної ради, прокоментувала рішення на своїх сторінках у соцмережах.

"Хочу почати з того, що сьогодні для мене надважливо. Миколаївці, ми разом пережили найскладніший рік в історії нашої країни, подолали безліч труднощів, і запевняю - я лишаюсь з вами, з моїм рідним містом, областю, з людьми, які живуть тут!" - запевнила вона.

За словами Замазєєвої, зараз перед нею стоять нові завдання, яких "безліч", але вона все рівно продовжить робити все від неї залежне, аби область розвивалася та могла подолати будь-які виклики.

"Чим я займатимуся на новій посаді? Пам'ятаєте, я показувала енергопозитивний будинок у Страсбурзі, який виробляє більше енергії, ніж споживає? Я хочу, щоб таким будинком стала вся Україна. Щоб люди жили в теплих будинках і при цьому менше сплачували за комунальні послуги, дихали чистішим повітрям. Всі деталі – згодом", - зазначила новопризначена чиновниця.

Саме ж Держенергоефективності про призначення нового очільника не повідомляє. Більш того, судячи з повідомлень відомства, 10 березня Безус вів активну діяльність в якості його голови, зокрема підписав два меморандуми з Київським університетом будівництва і архітектури та "Львівською політехнікою" та взяв участь в онлайн-конференції щодо програми забезпечення енергоефективності Хмельниччини. Нагадаємо, він займав цю посаду півтора роки - з серпня 2021 року, хоча переміг на конкурсі на цю посаду ще в січні 2020-го.

Окрім цього, як повідомив Мельничук, в п'ятницю Кабмін звільнив з посади державного секретаря Міністерства економіки Олену Бояркіну, а також призначив заступником голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Валерію Іванову.

В свою чергу, було погоджено призначення заступником голови Херсонської обладміністрації Ольги Малярчук. Нагадаємо, що місяць тому головою цієї ОВА перестав бути Ярослав Янушевич, замість якого президент Володимир Зеленський призначив Олександра Прокудіна.