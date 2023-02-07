Зеленський призначив керівників трьох ОДА

Президент України Володимир Зеленський 7 лютого своїми указами №65, №66, №67 призначив нових керівників трьох обласних державних адміністрацій — Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської.

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Про це свідчить інформація на сайті Президента України.

Так, голова держави призначив таких керівників трьох ОДА:

Дніпропетровської області – Сергія Лисака;

Запорізької області – Юрія Малашка;

Херсонської області – Олександра Прокудіна.

Напередодні уряд підтримав проєкти указів Зеленського про призначення Лисака, Малашка та Прокудіна на посади очільників ОДА трьох областей.

Нагадаємо, що раніше уряд прийняв низку кадрових рішень, а саме підтримав проєкти указів Президента України про звільнення:

Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;

Олексія Кулебу – Київська ОВА;

Дмитра Живицького – Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА;

Олександра Старуха – Запорізька ОВА.

Згодом сталися кадрові зміни в силових структурах. Так, Верховна Рада призначила головою СБУ Василя Малюкаа, а Ігоря Клименка - на на посаду міністра внутрішніх справ.