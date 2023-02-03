СБУ викрило в Міноборони схему розкрадання грошей на ремонті казарм, які так і залишились непридатними

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію схеми привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони: до оборудки виявилися причетними колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

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Їх називають організаторами механізму розкрадання понад 5 мільйона гривень на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону, які були виділені ще у 2017 році.

За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт. Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах.

Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь. Таким чином, казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців. Ініційована СБУ будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

"Підполковник не проконтролював обсяги фактично виконаних будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту казарм одного з військових містечок. Упродовж 2016-2018 років він завірив акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеними їх обсягами. Внаслідок цього Міноборони на користь підприємства-виконавця надлишково перераховано понад 5,4 мільйона гривень", - описують в свою чергу в Офісі генпрокурора.

Під час обшуків у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Наразі працівнику відділу технічного нагляду повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників розкрадання коштів.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники управління СБУ в Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Нагадаємо також, що у п'ятницю Служба безпеки України повідомила про викриття масштабних схем розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони: сума збитків, завдана Міноборони, становить понад 119,5 мільйон гривень.