СБУ разоблачило в Минобороны схему хищения денег на ремонте казарм, так и оставшихся непригодными

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации схемы присвоения госсредств, выделенных на развитие военной инфраструктуры Сил обороны: к ней оказались причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

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Их называют организаторами механизма хищения более 5 миллионов гривен на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона, выделенных еще в 2017 году.

По данным следствия, для реализации схемы руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ. Согласно подписанным документам, подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях.

Однако соответствующие работы коммерсанты проделали не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень. Таким образом, казармы остались непригодными для проживания военнослужащих. Инициированная СБУ строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.

"Подполковник не проконтролировал объемы фактически выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту казарм одного из военных городков. В течение 2016-2018 годов он заверил акты приемки выполненных строительных работ с завышенными их объемами. В результате этого Минобороны в пользу предприятия-исполнителя излишне перечислено более 5,4 миллионов гривен", - описывают в свою очередь в Офисе генпрокурора.

В ходе обысков в помещениях Главного управления имущества и ресурсов Минобороны, являющегося правопреемником Главного квартирно-эксплуатационного управления, и по адресам проживания девять фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами схемы.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В настоящее время сотрудник отдела технического надзора уведомлен о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников хищения средств.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Напомним также, что в пятницу Служба безопасности Украины сообщила о разоблачение масштабных схем хищения госсредств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны: сумма ущерба, нанесенная Минобороны, составляет более 119,5 миллиона гривен.