Єдиний виробник двоокису титану в Україні "Сумихімпром" відновив виробництво

Гігант і єдиний виробник двоокису титану в Україні “Сумихімпром”, який належить державі (в управлінні ФДМУ), запустив на цьому тижні виробництво після тривалої паузи.

Про це повідомляє Infoindustria.

Видання зауважує, що завод більше 10 років знаходився в управлінні компаній, які були пов’язані із GroupDF, але після виходу групи ще в минулому році, тільки весною 2024 року було закуплено сировину та розпочато виробництво першої продукції.

Першу товарну продукцію – сульфат амонію, було отримано вже на цьому тижні, 21-22 квітня 2024 року. Товар відвантажується покупцям за ціною 13800 грн/т, біг бег, зі складу заводу.

Наразі відомо, що завод планує виробляти азотно-фосфорні та комплексні трикомпонентні добрива. Виробник вже закупив аміак та сірку, та знаходиться на стадії закупки фосфоритів та калійних руд для виробництва добрив.

"Нове керівництво підприємства відкрито для співпраці із дистриб’юторами та партнерами заради відродження титанового гіганта", - йдеться в повідомленні.

Банкрутство "Сумихімпрому"

Нагадаємо, у 2010 році бізнесмен Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% акцій заводу. Незважаючи на таку малу частку, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримського титану".

У ФДМУ заявляли, що через неефективні управлінські дії менеджменту за рік "Сумихімпром" з успішного хімічного гіганта перетворився на неплатоспроможного боржника, накопичивши борги на 1,4 мільярда гривень.

Найбільшу частину боргів сконцентрували компанії з Group DF (банк "Надра", "Синтез Ресурс", Ostchem International, "Кримський Титан" та компанія з управління активами "Промислові інвестиції"). Використавши цю ситуацію, вони утворили комітет кредиторів підприємства, ініціювали процедуру його санації і призначили керуючого санацією.

Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 році, але ФДМ відмовляв у їхньому погодженні, мотивуючи це невідповідністю документів вимогам законодавства та відсутністю в них дієвих заходів з відновлення платоспроможності підприємства. За цей час борг підприємства зріс до 2,35 мільярда гривень.

Коли ж уряд вирішив у 2018 році продати завод, фонд звернувся до суду задля припинення процедури банкрутства. Розгляд справи тривав до листопада 2023 року, оскільки керуючий санацією та пов’язані з ним і Фірташем кредитори тривалий час блокували його, користуючись процесуальними "лазівками".

21 листопада 2023 року Господарський суд Сумської області відмовив керуючому санацією заводу "Сумихімпром" у задоволенні його скарги на дії та рішення ФДМ щодо плану санації та клопотання про продовження цієї процедури. Таким чином, суд розблокував можливість приватизації "Сумихімпрому", закривши справу про банкрутство.