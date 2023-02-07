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Верховна Рада призначила головою СБУ Василя Малюка
Генерал-майор Василь Малюк офіційно очолив Службу безпеки України.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його призначення проголосувало 324 народних депутати. Також на голосуванні був присутній президент України, який в своєму виступі закликав народних депутатів голосувати за Василя Малюка.
Василь Малюк до призначення на посаду голови СБУ був виконуючим обов’язки голови СБУ після відсторонення Івана Баканова в липні 2022 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Малюк закінчив Національну академію СБУ за спеціальністю правознавство. З 2000-х він розпочав військову службу в органах державної безпеки.
Також новий голова СБУ є учасником бойових дій, має відзнаку президента "За участь в Антитерористичній операції".
Нагадаємо, що Шмигаль запропонував Раді призначити Клименка головою МВС.