Шмигаль запропонував Раді призначити Клименка головою МВС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 6 лютого вніс до Верхової Ради подання призначення Ігора Клименка міністром внутрішніх справ України.

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Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

"У Верховній Раді України зареєстроване подання прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича міністром внутрішніх справ України", — йдеться в повідомленні.

Наразі, відповідно до рішення Кабміну, Клименко виконує обов'язки міністра внутрішніх справ.

Крім того, напередодні Президент України Володимир Зеленський 6 лютого зареєстрував у Верховній Раді подання (№8425) про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України (СБУ). Він також наразі виконує обов'язки голови СБУ.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Внаслідок цього інциденту загинуло керівництво МВС. Серед загиблих міністр внутрішнх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.