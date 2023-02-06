Резніков поки залишається: кадрових змін в обороні цього тижня не буде, - Арахамія

Олексій Резніков поки залишається на посаді міністра оборони України, так як кадрових змін у сфері оборони протягом цього тижня не відбудеться. Очікується призначення лише глав МВС та СБУ.

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Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - написав Арахамія.

За його словами, Верховна Рада цього тижня призначить очільників МВС і СБУ.

МВС замість трагічно загиблого Дениса Монастирського очолить Ігор Клименко, а СБУ Василь Малюк.

Зазначимо, при цьому Арахамія 5 лютого повідомляв, що Олексій Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, а генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони.

За словами лідера пропрезидентської фракції, "силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики", оскільки "ворог готується наступати, і ми готуємося захищатися й повертати своє".

При цьому міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нічого не знає про своє можливе переведення на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, і відмовиться від такої пропозиції, якщо вона надійде.

За інформацією ЗМІ, питання щодо відставки Резнікова відклали, так як у Верховній Раді немає необхідної кількості голосів для ухвалення цього рішення.