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Резніков поки залишається: кадрових змін в обороні цього тижня не буде, - Арахамія
Олексій Резніков поки залишається на посаді міністра оборони України, так як кадрових змін у сфері оборони протягом цього тижня не відбудеться. Очікується призначення лише глав МВС та СБУ.
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - написав Арахамія.
За його словами, Верховна Рада цього тижня призначить очільників МВС і СБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
МВС замість трагічно загиблого Дениса Монастирського очолить Ігор Клименко, а СБУ Василь Малюк.
Зазначимо, при цьому Арахамія 5 лютого повідомляв, що Олексій Резніков переводиться на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва, а генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони.
За словами лідера пропрезидентської фракції, "силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики", оскільки "ворог готується наступати, і ми готуємося захищатися й повертати своє".
При цьому міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нічого не знає про своє можливе переведення на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, і відмовиться від такої пропозиції, якщо вона надійде.
За інформацією ЗМІ, питання щодо відставки Резнікова відклали, так як у Верховній Раді немає необхідної кількості голосів для ухвалення цього рішення.