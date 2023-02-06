Резников пока остается: кадровых изменений в обороне на этой неделе не будет, - Арахамия

Алексей Резников пока остается в должности министра обороны Украины, так как кадровых изменений в сфере обороны в течение этой недели не планируется. Ожидается назначение только глав МВД и СБУ.

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Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут", – написал Арахамия.

По его словам, Верховная Рада на этой неделе назначит глав МВД и СБУ.

МВД вместо трагически погибшего Дениса Монастырского возглавит Игорь Клименко, а СБУ - Василий Малюк.

Отметим, при этом Арахамия 5 февраля сообщал, что Алексей Резников переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, а генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны.

По словам лидера пропрезидентской фракции, "силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", поскольку "враг готовится наступать, и мы готовимся защищаться и возвращать свое".

При этом министр обороны Алексей Резников заявил, что ничего не знает о своем возможном переводе на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, и откажется от такого предложения, если оно поступит.

По информации СМИ, вопрос об отставке Резников отложили, так как в Верховной Раде нет необходимого количества голосов для принятия этого решения.