СБУ розглядає кілька версій авіакатастрофи у Броварах, серед них - умисні дії щодо знищнення гелікоптера

Служба безпеки розпочала провадження за фактом падіння гелікоптера у Броварах, де загинуло керівництво МВС, та розглядає декілька версій трагедії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Наразі розглядаються декілька версій трагедії, серед яких: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За попередньою інформацією СБУ, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини.

У ДСНС зазначили, що вертоліт ЕС-225, який впав у Броварах, неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій.

"Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил.

За інформацією Національної поліції, у Броварах внаслідок падіння гвинтокрила ДСНС загинуло керівництво МВС: міністр, його перший заступник та держсекретар.