СБУ рассматривает несколько версий авиакатастрофы в Броварах, среди них - умышленные действия по уничтожению вертолета

Служба безопасности начала производство по факту падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД, и рассматривает несколько версий трагедии.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

По предварительной информации СБУ, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.

В ГСЧС отметили, что упавший в Броварах вертолет ЕС-225 неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет .

По информации Национальной полиции, в Броварах в результате падения вертолета ГСЧС погибло руководство МВД : министр, его первый заместитель и госсекретарь.