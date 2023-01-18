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СБУ рассматривает несколько версий авиакатастрофы в Броварах, среди них - умышленные действия по уничтожению вертолета
Служба безопасности начала производство по факту падения вертолета в Броварах, где погибло руководство МВД, и рассматривает несколько версий трагедии.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации СБУ, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка.
В ГСЧС отметили, что упавший в Броварах вертолет ЕС-225 неоднократно привлекался к выполнению задач по транспортировке личного состава в места возникновения чрезвычайных ситуаций.
"Экипаж судна был подготовлен для выполнения задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на вертолетах ЕС-225", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет .
По информации Национальной полиции, в Броварах в результате падения вертолета ГСЧС погибло руководство МВД : министр, его первый заместитель и госсекретарь.