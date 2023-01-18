В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД: министр, его заместитель и госсекретарь

В Броварах на Киевщине 18 января в результате падения вертолета ГСЧС погибло руководство МВД. Всего известно о 18 погибших, из них - 3 детей.

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД", - отметил он.

Клименко уточнил, что среди погибших министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что на месте падения вертолета продолжается спасательная операция.

"По состоянию на 10:30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей", - отметил он.

Напомним, 18 января в Броварах рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет .